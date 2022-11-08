Первый вылет по стоповер-программе в ЯНАО наметили на 11 ноября | 360°

Общество 08 ноября 2022, 17:38 Первый вылет по стоповер-программе в ЯНАО наметили на 11 ноября

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Директор департамента молодежной политики и туризма Ямала Наиль Хайруллин уточнил, что 11 ноября в ЯНАО прибудет первый рейс по туристической стоповер-программе «Путешествие на Полярный круг». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, пилотный этап проекта предполагает приобретение билета с остановкой в Салехарде лишь на пятничные рейсы.

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«При покупке билета турист получит пересадку длиной в 24 часа в современном Салехарде — городе северного сияния, горных приключений, вкуснейшей рыбы, оленины, морошки и столице этнографических приключений в тундру», — обратил внимание Хайруллин.

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Стоповер-программу запустили 7 ноября. На сайте авиакомпании «Ямал» осуществляется продажа билетов.