Первый в России завод по производству электрокаров открылся в Липецкой области | 360°

Общество 28 сентября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

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Viber Первый в России завод по производству электрокаров открылся в Липецкой области

Читать 360tv в

Под Липецком начал работу первый в России завод по производству электромобилей. Об этом сообщил ОТР.

Завод будет выпускать примерно 100 тысяч машин в год, первой моделью станет седан Evolute I-Pro. В течение года также планируется выпустить электрические кроссовер и минивэн.

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Отмечается, что новое предприятие создало две тысячи рабочих мест.

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