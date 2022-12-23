Общество 23 декабря 2022, 23:53 Первый в России центр сопровождения молодежи с инвалидностью открылся на Кубани В Краснодарском крае открыли первый в РФ арт-кластер для молодежи с инвалидностью «Окколо» Pxhere

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Центр полезной занятости для молодежи с инвалидностью «Окколо» открылся в Краснодарском крае. Он стал первым подобным центром в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова привел ТАСС.

«Мы сегодня открываем арт-кластер „Окколо“. Это трудовые мастерские, центр развития молодых талантливых людей с инвалидностью. Он стал первым центром в рамках нашей стратегической программы „Сопровождение через всю жизнь“» — сказала Львова-Белова.

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Российское правительство, по ее словам, намерено развивать такую практику и в течение 2023 года. Подобные пространства хотят открыть еще в 10 регионах страны.

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«Окколо» представляет собой многофункциональный комплекс, отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края. На его базе будут проводить образовательные, развлекательные и социальные мероприятия. Арт-кластер также станет событийной площадкой для формирования сообщества равных возможностей.

Детский омбудсмен отметила, что в планы по развитию также входит организация досуга для подростков, которые проживают за пределами областных центров. Создадут так называемые «третьи места». Там молодежь сможет отдохнуть или, в случае необходимости, получить помощь специалистов.