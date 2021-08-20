Первый в России рекорд в области косметологии установили в Москве

В Москве звездный косметолог и пластический хирург Расита Хапачева установила первый российский официальный рекорд в области косметологии. За восемь часов она бесплатно сделала омолаживающую процедуру 68 пациенткам.

Члены экспертной комиссии пять дней проверяли доказательную базу косметолога и соблюдение всех требований. В результате рекорд зарегистрировали — и 26-летняя Расита Хапачева попала в Книгу рекордов России. Она стала первой в стране рекордсменкой в области косметологии. Организатором рекорда стала Нианила Бамматова.

Косметолог за восемь часов успела сделать 68 пациенткам омолаживающую липолитическую процедуру «Лайт фит», которая избавляет от жировых отложений на лице и теле. Врач приняла всех женщин бесплатно. Расита Хапачева не первый раз проводит благотворительную акцию. Она периодически бесплатно делает различные процедуры женщинам, оказавшимся в сложной ситуации.

Восьмичасовой рабочий день Хапачевой был снят на видео, которое стало доказательством установленного достижения. Во время рекорда присутствовали общественные надзиратели, эксперты Книги рекордов, в числе экспертов доктор Вячеслав Мун.