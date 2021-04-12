Первый в России обсерватор для больных СОVID-19 закроют под Тюменью

В Тюменской области закрывают первый в России обсерватор, который был открыт в феврале прошлого года из-за пандемии коронавируса. К 11 апреля все пациенты моногоспиталя завершили лечение.

В течение недели в обсерваторе «Градостроитель» проведут санобработку, после чего здание начнут использовать по основному профилю.

«Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности — реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний», — рассказали «Интерфаксу» в региональном оперштабе.

После санобработки в учреждении будут проходить реабилитацию пациенты, тяжело переболевшие COVID-19.

В Тюменской области для пациентов с подтвержденным коронавирусом работает девять обсерваторов, рассчитанных на тысячу коек. Свободных мест в них около 20%.

В феврале прошлого года в первый в России обсерватор были доставлены 144 россиянина из Уханя на двухнедельный карантин. В то время китайский город считался эпицентром распространения коронавируса.