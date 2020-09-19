Первый в России мемориал энергетикам-героям открыли в Туле

19 сентября в Туле открыли первый памятник энергетикам-героям, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивали снабжение тыла электричеством. На мемориале зажгли Вечный огонь, частицу которого привезли из Москвы, от Могилы Неизвестного Солдата.

На территории памятного комплекса установили стелу в виде опоры ЛЭП высотой 14,18 метра (по числу дней войны). Памятник появился в Туле по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора «Россетей» Павла Ливинского.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла», — приводит слова Ливинского Telegram-канал энергетической компании.

Проект мемориала выбрали по результатам онлайн-голосования. В нем приняли участие почти 16 500 человек. Возводить памятник начали в 2019 году в рамках подготовки к 75-летию Победы.