Первый в России букмат установила Калининградская библиотека

Постамат для бесконтактной выдачи и приема книг установили в Калининградской областной юношеской библиотеки имени Маяковского, сообщил канал ОТР.

Заместитель директора библиотеки Юлия Серищева заявила, что букмат сконструирован специально для этого учреждения.

«Ячейки сделаны таким образом, чтобы там вмещалось до 10 книг, то есть, столько, сколько мы можем предоставить, по правилам, нашим читателям. Есть система защиты», — объяснила Серищева.

Охранники следят за устройством по камерам, чтобы избежать случаев вандализма. Воспользоваться автоматом могут те, кто записан в библиотеку.