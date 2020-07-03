Первый в мире памятник курьеру появился в Москве

Памятник курьеру установлен недалеко от «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке. С идеей создать арт-объект в честь доставщиков, которые работали во время пандемии, выступило несколько ретейлеров. Об этом говорится в пресс-релизе компаний, поддержавших проект.

По заявлению создателей памятника, это первый в мире монумент, созданный в честь курьеров. За время пандемии только в Москве трудились 60 тысяч курьеров.

«Азбука вкуса», Perekrestok.ru, Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group объединились, чтобы создать инсталляцию и выразить благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые самоотверженно работали во время режима самоизоляции», — говорится в тексте сообщения.

Автор работы — художник-постановщик Алексей Гарикович. Он создал монумент, используя бетон и металл, а на памятной табличке написал: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».

Скульптор при изготовлении памятника пытался выразить главную мысль о том, что каждый день курьеры выходили из дома и совершали подвиг. Они были «связующим звеном между внешним и внутренним миром».

Однако еще вчера курьеры двух крупных компаний по доставке продуктов Delivery Club и «Яндекс.Еда» устроили массовую драку. При этом руководство обеих компаний заявило, что обычно доставщики дружат и помогают друг другу.