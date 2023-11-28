Общество 28 ноября 2023, 15:28 Первый тур Всероссийского фестиваля авторских короткометражек прошел в Москве

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Первый тур Всероссийского авторского фестиваля короткометражного кино состоялся в Москве. Награды вручили в 24 номинациях, сообщили на сайте телеканала ОТР.

В отборе участвовали 720 игровых, документальных и анимационных работ, в следующий этап пробилось только 66 картин. Гран-при получил фильм «Высшие уровни» Алексея Сапрыкина и Екатерины Герм-Уваровой о синхронистах-переводчиках.

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Отмечается, что второй этап фестиваля «Арткино» пройдет с 25 января по 30 сентября в разных городах России и СНГ.