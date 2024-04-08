Общество 08 апреля 2024, 11:58 Первый тур сезона детско-юношеской футбольной лиги прошел в Лосиноостровском районе Первый тур детско-юношеской футбольной лиги провели в Лосиноостровском районе ФК «К15-Мангазея» / Telegram-канал

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В Лосиноостровском районе прошел первый тур весеннего сезона детско-юношеской футбольной лиги. Матч провели на прайд-арене жилого комплекса «Ты и Я».

ФК «К15-Мангазея» / Telegram-канал ФК «К15-Мангазея» / Telegram-канал ФК «К15-Мангазея» / Telegram-канал ФК «К15-Мангазея» / Telegram-канал

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 200 мальчишек и девчонок, они сыграли 16 матчей. Игры проходят по субботам, включая кибер-турнир по игре в FIFA.

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Лигу организовали жители района и члены Молодежной палаты Управы Лосиноостровского района. Она стала примером развития массового спорта и продвижения здорового образа жизни. Вступить в лигу можно по ссылке.