Первый тест для определения количества коронавируса создали в России

В России создали первый тест, который может определить не только факт наличия коронавируса в организме, но и его количество. Он позволяет врачам оценить степень заразности инфицированного и предугадать тяжесть и продолжение болезни.

«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения», — рассказала «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Новый тест позволяет выявить коронавирус в любых биологических материалах: мазках из носа и ротоглотки, мокроте, фекалиях и плазме крови. Стоить он будет столько же, сколько и ПЦР.

Разработка принадлежит сотрудникам ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Сейчас новый вид теста ждет регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.