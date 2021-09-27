Первый снегопад обрушился на Кузбасс

Внезапный сильный снегопад обрушился на Кузбасс. Жители Кемерова и поселков в области жалуются на поваленные деревья, побитые машины и опасную обстановку на дорогах.

На кадрах, которыми поделились автовладельцы в соцсетях, видно, что в некоторых дворах деревья, которые не выдержали тяжести мокрого снега, сломались и упали на припаркованные машины.

По словам одной из местных жительниц, коммунальные службы не раз предупреждали о том, что ветхие деревья надо спилить, но эти работы не провели, в итоге результат такого бездействия оказался плачевным.

Повредили деревья не только машины, но и линии электропередачи, оборванные провода помешали и работе городского транспорта, сообщило издание vse42.ru.

Очевидцы также сообщили о массовой аварии на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. На дороге, по их словам, столкнулись грузовики и несколько легковых машин.