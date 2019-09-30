Первый снег выпал в трех сибирских регионах

В последний день сентября в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях выпал первый снег. Синоптики предупреждают — продержится он недолго, с 1 октября придет потепление.

«Наблюдается снег, и это вполне нормально. У нас весьма часто в конце сентября наблюдаются снегопады. Это было и в прошлом, и в 2017, 2014, 2013 годах. Бывали случаи, когда снег наблюдался и во второй декаде сентября. Поэтому все в пределах нормы», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь западно-сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин.

Он назвал выпавший в трех сибирских регионах снег «неинтенсивным». С 1 октября синоптики ожидают приход антициклона и прекращение осадков. Кроме того, в регионах потеплеет.

По словам Якудина, рекорд по раннему первому снегу был установлен в Новосибирской области в 1968 году. Тогда первый снег выпал 5 сентября.

Жители Томской области предупреждают друг друга в соцсетях, что из-за снега на дорогах образовалась ледяная корка, так что автомобилистам следует быть внимательнее.