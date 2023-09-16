Общество 16 сентября 2023, 11:29 Первый снег выпал в Норильске Жители Норильска поделились видео первого снегопада РИА «Новости»

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Первый снег выпал в Норильске. Кадрами необычных для этого времени года осадков в средней полосе России поделился RT.

Судя по опубликованным горожанами видео, снег частично таял на улицах, особенно на проезжей части.

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Снегопад в середине сентября для Норильска — обычное явление, хотя Гидрометцентр России прогнозировал в городе в субботу, 16 сентября, только дожди. Такую же погоду метеорологи ожидали на протяжении почти всей последующей недели.

Ранее в Новосибирске прошел крупный град. Примерно в 19:30 по местному времени (около 15:30 по Москве) в городе начался дождь, а потом с неба посыпались градины. Размер некоторых ледяных снарядов превышал виноградные ягоды.