Первый снег выпал в нескольких регионах России. Видео

В конце сентября жители нескольких российских регионов увидели первый снег. Запорошило Екатеринбург, Пермь и Архангельскую область. В некоторых местах осадки сопровождались дождем.

Кадры осеннего снегопада опубликовали в Сети очевидцы, распрощавшись с недавно завершившимся летом.

Первый снег в Екатеринбурге. Фото: Instagram

«Зима, кажется, не знает, что ей еще рано», — написал один из расстроенных пользователей. Центр Екатеринбурга, по данным СМИ, из-за неожиданного снегопада встал в семибалльных пробках.

Накануне снег увидели и жители Пермского края. Снимки из Кизела, Губахи и Чусового опубликовали в сообществе «Мой город — Пермь!».

В воскресенье снег был и в Ленском районе Архангельской области. Днем, по словам местных жителей, он растаял.

Архангельская область в снегу. Фото: «ВКонтакте»

Первый снег, как написано на сайте Gismeteo.ru, отметили метеостанции Архангельской области, Республики Коми и Пермского края.