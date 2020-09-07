Первый снег выпал на юге Красноярского края. Фото

Жители Красноярского края поделились фотографиями с первым снегом, который выпал в регионе 5 сентября. Зимние осадки появились в природном парке Ергаки.

Уже к утру первый снег растаял.

«Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году! Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти», — написали работники туристической базы, где выпал снег, в социальных сетях.

По словам местных жителей, даже для Сибири снег в начале сентября — это рано. Обычно он выпадает в середине месяца.

Ранее летний снег выпал в дагестанском селе Куруш Докузпаринского района. При этом температура воздуха в поселке не опускалась ниже +3 градусов тепла.