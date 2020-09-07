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    07 сентября 2020, 07:42

    Первый снег выпал на юге Красноярского края. Фото

    Ксения Басырова

    Жители Красноярского края поделились фотографиями с первым снегом, который выпал в регионе 5 сентября. Зимние осадки появились в природном парке Ергаки.

    Уже к утру первый снег растаял.

    «Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году! Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти», — написали работники туристической базы, где выпал снег, в социальных сетях.

    По словам местных жителей, даже для Сибири снег в начале сентября — это рано. Обычно он выпадает в середине месяца.

    Ранее летний снег выпал в дагестанском селе Куруш Докузпаринского района. При этом температура воздуха в поселке не опускалась ниже +3 градусов тепла.

    Новости SMI.FM