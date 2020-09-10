Первый снег выпал на Алтае

Снегопад прошел в Кош-Агачском и Улаганском районах. В Ташанте пронесся густой снег, практически буран. Это был первый снег в нынешнем сезоне.

Управление по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности в Республике Алтай отметило, что выпадение большого количества снега в межсезонье таит в себе опасность. Когда твердые холодные осадки соприкасаются с неостывшей поверхностью, снег становится водой и «снежной кашей». При понижении температуры эта масса превращается в гололед.

Местные власти призвали водителей быть осторожнее и внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также они напомнили, что пора сменить зимнюю резину на летнюю. Пешеходов просят по возможности не выходить из дома. А при переходе проезжей части стоит использовать светоотражающие элементы в одежде.