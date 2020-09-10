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    10 сентября 2020, 20:04

    Первый снег выпал на Алтае

    Алена Макаренко

    Первый снег выпал сразу в нескольких районах Алтая. Видео опубликовано на сайте «Новости Горного Алтая», сообщила «Газета.ru».

    Снегопад прошел в Кош-Агачском и Улаганском районах. В Ташанте пронесся густой снег, практически буран. Это был первый снег в нынешнем сезоне.

    Управление по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности в Республике Алтай отметило, что выпадение большого количества снега в межсезонье таит в себе опасность. Когда твердые холодные осадки соприкасаются с неостывшей поверхностью, снег становится водой и «снежной кашей». При понижении температуры эта масса превращается в гололед.

    Местные власти призвали водителей быть осторожнее и внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также они напомнили, что пора сменить зимнюю резину на летнюю. Пешеходов просят по возможности не выходить из дома. А при переходе проезжей части стоит использовать светоотражающие элементы в одежде.

    Новости SMI.FM