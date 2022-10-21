Первый снег в Петербурге может пойти 27 октября | 360°

21 октября 2022, 11:42
Первый снег в Петербурге может пойти 27 октября
Специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях сообщил, что первый снег в Петербурге ожидается 27–28 октября. А первые заморозки в город на Неве придут на следующих выходных, написала Neva.Today.
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При этом синоптик отметил, что снег в городе будет непродолжительным. Петербуржцев до конца октября по большей части ждут дожди. Температура воздуха будет держаться выше нормы на 1-1,5 градуса.
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