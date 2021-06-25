Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявили в России

Медики выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» в России. Скорее всего, он завозной, и говорить о его особой опасности пока рано. Об этом сайту «Фонтанка.ру» рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего, завозной. Также штамм „дельта плюс“ зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран. <…> Такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант „дельта плюс“, пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — объяснила Даниленко.

Ранее в штате Мадхья-Прадеш в Индии от последствий заражения этим вариантом SARS-CoV-2, который считают более заразным, чем «дельта», умерли два человека. Специалисты отметили, что этот штамм вызывает необычные симптомы — диарею и шум в ушах.

Накануне директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что на территории России циркулирует более 16 тысяч мутаций коронавируса.