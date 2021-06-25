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    25 июня 2021, 13:29

    Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявили в России

    Андрей Иванов

    Медики выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» в России. Скорее всего, он завозной, и говорить о его особой опасности пока рано. Об этом сайту «Фонтанка.ру» рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

    Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявили в России

    «Случай единственный и, скорее всего, завозной. Также штамм „дельта плюс“ зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран. <…> Такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант „дельта плюс“, пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — объяснила Даниленко.

    Ранее в штате Мадхья-Прадеш в Индии от последствий заражения этим вариантом SARS-CoV-2, который считают более заразным, чем «дельта», умерли два человека. Специалисты отметили, что этот штамм вызывает необычные симптомы — диарею и шум в ушах.

    Накануне директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что на территории России циркулирует более 16 тысяч мутаций коронавируса.