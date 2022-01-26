Первый случай «омикрона» выявили в НАО

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал, что в регионе зафиксирован первый случай штамма «омикрон». Об этом сообщила НСН.

Он добавил, что в связи с этим учеба в школах Нарьян-Мара и поселка Искателей будет идти в дистанционном формате с 3 февраля. В остальных населенных пунктах пока сохранится обычный режим, но будут отменены все командировки.

«Малый и средний бизнес закрывать пока не будем, но усилим контроль за соблюдением противоэпидемических мер», — заключил Бездудный.