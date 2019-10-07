Первый штраф за курение на балконе выписали в России

«Причина пожара — неосторожность при курении. Виновник установлен. В отношении него составлен административный протокол, по результатам которого виновный в пожаре оштрафован на четыре тысячи рублей», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что этот случай стал одним из первых после вступления в силу новых правил противопожарной безопасности. Они начали действовать 1 октября.

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Пожар произошел еще 3 октября в городе Изобильном в многоэтажном жилом доме. Огонь разгорелся на площади всего 0,5 квадратных метра. Пламя удалось быстро потушить. При этом никто не пострадал.

Согласно новым правилам пожарной безопасности, на балконах и лоджиях нельзя использовать открытый огонь. Человек обязан выплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, если при курении на балконе возник пожар.

Также новые правила распространились на больницы и кинотеатры. Перед сеансом в зале должны показывать видео о пожарной безопасности. Также больницы при возможности должны размещать палаты детей и тяжелобольных на первых этажах.