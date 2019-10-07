  • Первый штраф за курение на балконе выписали в России

    07 октября 2019, 11:19

    Наза Салех Захи

    Житель Ставрополья стал одним из первых, кто получил штраф за курение на балконе. Его действия привели в итоге к пожару. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.
    Первый штраф за курение на балконе выписали в России

    «Причина пожара — неосторожность при курении. Виновник установлен. В отношении него составлен административный протокол, по результатам которого виновный в пожаре оштрафован на четыре тысячи рублей», — сказал Дегтярев.

    Он отметил, что этот случай стал одним из первых после вступления в силу новых правил противопожарной безопасности. Они начали действовать 1 октября.

    Первый штраф за курение на балконе выпишут в Ставрополье

    Подробнее

    Пожар произошел еще 3 октября в городе Изобильном в многоэтажном жилом доме. Огонь разгорелся на площади всего 0,5 квадратных метра. Пламя удалось быстро потушить. При этом никто не пострадал.

    Согласно новым правилам пожарной безопасности, на балконах и лоджиях нельзя использовать открытый огонь. Человек обязан выплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, если при курении на балконе возник пожар.

    Также новые правила распространились на больницы и кинотеатры. Перед сеансом в зале должны показывать видео о пожарной безопасности. Также больницы при возможности должны размещать палаты детей и тяжелобольных на первых этажах.