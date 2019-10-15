Первый штраф за фейковые новости назначили в России

Пресс-секретарь суда Мария Макарчук уточнила, что сумма штрафа для Издательского дома составила 200 тысяч рублей, а для главного редактора — 60 тысяч рублей.

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Само разбирательство инициировал Роскомнадзор. Фигурантов дела пригласили на судебное слушание, но они не явились.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, поводом для возбуждения административного дела стали видеоролики издания, которые публиковались на YouTube, а также гиперссылки на эти записи, опубликованные на сайте издательского дома.

Генеральная прокуратура внесла требование ограничить доступ к этим сайтам, где были размещены материалы. Обжаловать судебное решение ответчики могут в следующие 10 дней.

Статья, предусматривающая ответственность за публикацию недостоверных или фейковых новостей в Кодексе об административных правонарушениях России, появилась в марте этого года. Закон предусматривает наказание за распространение недостоверной информации, которая искажает факты и угрожает обществу. До этого о штрафе для СМИ по этому пункту не сообщалось.