Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов скончался в Москве

«Пастухов умер вечером 19 января в Москве», — процитировал наследницу политика Daily Storm.

В настоящий момент причины смерти мужчины неизвестны. Дата и место похорон не названы.

Пастухов родился в 1933 году в Москве. Дипломат возглавлял госкомитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В разное время он был послом в Дании и Афганистане. Помимо прочего, политик занимал пост министра по делам СНГ, являлся депутатом Госдумы.