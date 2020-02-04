Первый самолет ВКС вылетел в Китай за россиянами

В Ухань вылетел первый самолет ВКС, который вывезет россиян из Китая. За их состоянием будут наблюдать медики и вирусологи.

Российских граждан заберет борт Воздушно-космических сил, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Первый самолет <…> вылетел с аэродрома Восточного военного округа», — уточнили в ведомстве.

У сопровождающих россиян специалистов есть все необходимые средства диагностики и индивидуальной защиты, а также медицинские препараты.

Китайские власти в декабре 2019 года сообщили о вспышке ранее неизвестной пневмонии. Заражение началось с города Ухань в провинции Хубэй. Позднее возбудителем заболевания признали новый тип коронавируса.

Число зараженных 2019-nCoV уже превысило 20,6 тысячи человек, умерли 426. Вирус распространился за пределы Китая, в том числе и в Россию. Он передается воздушно-капельным путем и через прикосновения грязными руками к глазам. Для болезни характерны сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура и слабость. Иногда симптомы выражены слабо: пневмонии и лихорадки нет.