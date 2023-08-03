Общество 03 августа 2023, 11:37 Первый российский регион принял закон о запрете склонять женщин к абортам Госсобрание Мордовии: регион запретил склонять женщин к аборту на законодательном уровне РИА «Новости»

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В Мордовии на законодательном уровне запретили склонять женщин к абортам. Республика стала первым российским регионом, принявшим подобную инициативу. Официальный документ появился на сайте Госсобрания.

В пояснительной записке указали, что Концепция государственной семейной политики РФ до 2025 года признала прерывание беременности фактором, который негативно влияет на репродуктивное здоровье. Еще одной причиной принятия запрета в Мордовии стал низкий уровень рождаемости из-за абортов.

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Законопроект предусматривает наказание за склонение к искусственному прерыванию беременности. Под этим понятием будут рассматривать уговоры, предложения, подкуп, обман или выдвижения других требований. Исключением являются медицинские показания.

Закон установил административную ответственность за правонарушения. Россиянам будут выписывать штрафы от пяти до 10 тысяч рублей, иностранцам — от 10 до 20 тысяч, должностным лицам — от 25 до 50 тысяч, юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом нарушение закона будет считаться совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт или нет.

Минздрав предложил ввести препараты для прерывания беременности в список предметно-количественного учета.