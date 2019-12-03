Первый российский магазин без продавцов и охранников открыли в Екатеринбурге
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге открылся первый в стране магазин, где нет ни охранников, ни консультантов, ни продавцов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, круглосуточный «Фирменный магазинчик» расположен на улице Белинского. Кроме продуктов питания там продается бытовая химия.
По словам владельца торговой точки Василия Лихачева, пока не возникло проблем с обманом и воровством. Посетители магазина полностью оплачивают все покупки.
«Люди у нас, как оказалось, все осознанные и порядочные», — заметил мужчина.
Тем не менее, в помещении установлена видеокамера. Она используется для двусторонней связи с покупателями в случае возникновения тех или иных вопросов.