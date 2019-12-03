Первый российский магазин без продавцов и охранников открыли в Екатеринбурге

По данным информагентства, круглосуточный «Фирменный магазинчик» расположен на улице Белинского. Кроме продуктов питания там продается бытовая химия.

По словам владельца торговой точки Василия Лихачева, пока не возникло проблем с обманом и воровством. Посетители магазина полностью оплачивают все покупки.

«Люди у нас, как оказалось, все осознанные и порядочные», — заметил мужчина.

Тем не менее, в помещении установлена видеокамера. Она используется для двусторонней связи с покупателями в случае возникновения тех или иных вопросов.