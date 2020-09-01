Первый россиянин захотел списать долги без суда. Он взял автокредит в банке, который лишили лицензии

Житель тувинского поселка Буян Донгак захотел списать личный долг без суда через МФЦ. Он стал первым россиянином, который принял участие в процедуре внесудебного банкротства.

О возбуждении этой процедуры в Туве сообщил местный МФЦ на сайте «Федресурс». В заявлении Донгак в указал долг в 202 364 рубля. В 2013 году он взял кредит на покупку машины в АйМаниБанке. Финансовую организацию в 2016 году лишили лицензии, и в 2017 году суд признал банк банкротом.

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон, который позволит задолжавшим от 50 до 500 тысяч рублей стать банкротами без суда. Для этого нужно подать заявление в МФЦ. Процедура длится полгода. Новые кредиты в этот период брать нельзя, а повторно запустить процесс можно будет через 10 лет. Все услуги многофункционального центра оплатит государство.

Во время внесудебного банкротства должнику, у которого нет имущества, не будут начислять пени и штрафы.