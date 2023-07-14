Общество 14 июля 2023, 12:03 Первый россиянин добился возврата конфискованного в Германии автомобиля «Фонтанка»: первый россиянин получит назад конфискованный в Германии автомобиль Unsplash

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Россиянин Иван Коваль стал первым гражданином РФ, которому удалось добиться возврата изъятого в Германии автомобиля. Об этом сообщила «Фонтанка».

Коваль лишился своего Audi Q3 в начале июня. После конфискации кроссовера владелец обратился к адвокату, и тот начал переписку с немецкой прокуратурой. В итоге юрист получил письмо от таможни Гамбурга.

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«Прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет», — сказал россиянин.

Конфисковывать машины с российскими номерами в Германии начали в конце мая. Автомобили забирали с паромов или прямо на автобанах, сообщил «Царьград».

Таможенники Германии объясняли изъятие восьмым пакетом санкций ЕС, принятым в октябре 2022 года. Он запрещает ввозить в ФРГ из России товары, приносящие «значительный доход».

У россиян конфисковывали машины, ввезенные не для продажи, а для личных целей или для проезда транзитом через Германию. Юристы объясняли это ошибочной трактовкой закона. МИД ФРГ посоветовал не приезжать в страну на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации.