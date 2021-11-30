Первый ректор Курганского госуниверситета скончался в возрасте 86 лет

На 87-м году из жизни ушел заслуженный деятель науки Российской Федерации, первый ректор Курганского государственного университета Александр Терехов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу КГУ.

Отмечается, что Терехов написал свыше 300 научных работ и получил права на 18 изобретений. Ученый заложил основы нового научного направления в области конструирования автомобильных трансмиссий и зубчатых редукторов. Кроме КГУ он работал в Тюменском нефтегазовом университете. Терехов был академиком Международной академии наук высшей школы, Академии проблем качества, а также членом Академии транспорта России.