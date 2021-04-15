Первый рейтинг качества жизни российских регионов представят летом 2021 года

Российские регионы распределят в первом рейтинге по качеству жизни. Оценивать ситуацию будут по четырем параметрам: здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. Итоговый результат представят на рассмотрение летом 2021 года. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Она пояснила, что рейтинг готовят в рамках реализации Национальной социальной инициативы по поручению президента России Владимира Путина.

«Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже летом он рейтинг будет готов», — заявила Чупшева.

Национальная стратегическая инициатива — это разработанный комплекс мер, принимаемых на всех уровнях, направленных на улучшение качества жизни людей. В прошлом году проект реализовали в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях и Республике Башкортостан.

По каждой из четырех сфер рассматривались реальные жизненные ситуации: устроить ребенка в детский сад, получить направление к медицинскому специалисту, назначить социальное обслуживание пожилому человеку и так далее.

Все это позволило выявить слабые стороны в этих сферах и найти пути их решения. В этом году эту практику распространят на всю Россию. За тем, как меняется ситуация, будут следить при помощи рейтинга.

Улучшение жизни людей назвал главной национальной целью президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и АСИ. Российский лидер отметил, что основная задача сделать все, чтобы во всех городах и малых населенных пунктах россияне жили хорошо. Российский лидер призвал ликвидировать бюрократию в социальной сфере, которая только унижает людей.