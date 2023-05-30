Общество 30 мая 2023, 18:33 Первый рейс скоростной «Ласточки» из Нижнего Новгорода в Иваново отправится 1 июня

Читать 360tv в

Новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» отправится в свой первый рейс из Нижнего Новгорода в Иваново 1 июня. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Поезд будет курсировать в комплектации «Премиум» с тремя классами обслуживания. Пассажиры «Ласточки» смогут воспользоваться индивидуальными розетками, кулерами с питьевой водой и чистыми туалетными комнатами.

Реклама

Отмечается, что время в пути из Нижнего Новгорода до города Иваново займет три часа 10 минут.