facebook_pixel
    09 августа 2021, 13:10

    Первый рейс после возобновления авиасообщения с курортами Египта приземлился в Хургаде

    Полина Гребенщикова

    Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами 9 августа. Первый рейс из Москвы уже приземлился в Хургаде этим утром, сообщили «Известия».

    Первый рейс после возобновления авиасообщения с курортами Египта приземлился в Хургаде

    На борту самолета находились 298 человек. С сегодняшнего дня в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будут летать по пять рейсов в неделю.

    Авиасообщение с египетскими курортами было приостановлено в 2015 году после взрыва над Синайским полуостровом российского самолета. В нем находились туристы, возвращавшиеся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. Все пассажиры погибли.