Первый рейс после возобновления авиасообщения с курортами Египта приземлился в Хургаде

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами 9 августа. Первый рейс из Москвы уже приземлился в Хургаде этим утром, сообщили «Известия».

На борту самолета находились 298 человек. С сегодняшнего дня в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будут летать по пять рейсов в неделю.

Авиасообщение с египетскими курортами было приостановлено в 2015 году после взрыва над Синайским полуостровом российского самолета. В нем находились туристы, возвращавшиеся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. Все пассажиры погибли.