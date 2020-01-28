«Первый раз об этом слышу». Режиссер Лунгин не в курсе запрета фильма о «Машине времени»
«Наш товарищ режиссер Андрей Комаров придумал к нашему 50-летию красивую затею — фильм, состоящий из 10-15 новелл, каждая на основе какой-то нашей песни, каждая сделана отдельным режиссером. Не набор клипов, а маленькие фильмы. И многие прекрасные режиссеры согласились. Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам», — рассказал Макаревич в своем Facebook.
В подтверждение своих слов музыкант привел копию документа. Бумага, подписанная начальником Управления президента по общественным проектам Новиковым, адресована тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому. Документ содержит просьбу помочь проекту.
Макаревич обмолвился, что ему доподлинно не известно, запрещали ли в Минкультуры съемки фильма о «Машине времени» или нет. Но на всякий случай документ опубликовал.
Режиссер Лунгин на просьбу прокомментировать ситуацию отреагировал однозначно. По словам лауреата Каннского кинофестиваля и приятеля Макаревича, о запрете съемок он впервые слышит.
«Я ничего не знаю. Впервые слышу об этом. Я с Андреем [Макаревичем] в хороших отношениях, мы дружим, и чтоб я от него не слышал… Я не знаю, что это кто-то запрещал, когда это было», — сказал режиссер.
Новым министром культуры в правительстве России стала Ольга Любимова. Ей приписывают слова, сказанные в адрес Андрея Макаревича: «Мы врагов не поддерживаем». Ранее Любимова заведовала кино в Минкультуры и фактически решение о поддержке создания фильма о «Машине времени» зависело от нее.