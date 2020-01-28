«Первый раз об этом слышу». Режиссер Лунгин не в курсе запрета фильма о «Машине времени»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич рассказал, что к 50-летию группы многие известные режиссеры согласились принять участие в съемках посвященных этому событию киноновелл. Среди прочих было названо имя Павла Лунгина. В разговоре с «360» режиссер рассказал, что плотная работа над сценарием и не начиналась, все осталось на уровне обсуждений.

«Наш товарищ режиссер Андрей Комаров придумал к нашему 50-летию красивую затею — фильм, состоящий из 10-15 новелл, каждая на основе какой-то нашей песни, каждая сделана отдельным режиссером. Не набор клипов, а маленькие фильмы. И многие прекрасные режиссеры согласились. Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам», — рассказал Макаревич в своем Facebook.

В подтверждение своих слов музыкант привел копию документа. Бумага, подписанная начальником Управления президента по общественным проектам Новиковым, адресована тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому. Документ содержит просьбу помочь проекту.

Источник фото: Facebook

Макаревич обмолвился, что ему доподлинно не известно, запрещали ли в Минкультуры съемки фильма о «Машине времени» или нет. Но на всякий случай документ опубликовал.

Режиссер Лунгин на просьбу прокомментировать ситуацию отреагировал однозначно. По словам лауреата Каннского кинофестиваля и приятеля Макаревича, о запрете съемок он впервые слышит.

«Я ничего не знаю. Впервые слышу об этом. Я с Андреем [Макаревичем] в хороших отношениях, мы дружим, и чтоб я от него не слышал… Я не знаю, что это кто-то запрещал, когда это было», — сказал режиссер.

Новым министром культуры в правительстве России стала Ольга Любимова. Ей приписывают слова, сказанные в адрес Андрея Макаревича: «Мы врагов не поддерживаем». Ранее Любимова заведовала кино в Минкультуры и фактически решение о поддержке создания фильма о «Машине времени» зависело от нее.