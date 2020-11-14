Первый рабочий день после новогодних каникул предложили сократить в России

Чтобы россиянам было проще войти в повседневный ритм, первый рабочий день после новогодних каникул нужно сократить. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Своей идеей он поделился в письме с министром труда России Антоном Котяковым.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — приводит RT текст письма Петунина.

Автор инициативы напомнил, что нынешний закон не подразумевает сокращенные дни после выходных. По мнению Петунина, короткий день после продолжительного отдыха поможет людям безболезненно влиться в привычный рабочий ритм.

На этой неделе партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты до 24 января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что подобная мера весной нанесла сильный удар по экономике страны.