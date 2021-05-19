Первый пробег электрокаров с Tesla и BMW пройдет в Крыму

В Крыму состоится первый пробег электромобилей в связи с Всемирным днем охраны окружающей среды. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, колонна машин выедет из Ялты 4 июня и поедет по направлению к Алуште. Затем она отправится в Евпаторию и 6 июня доедет до Севастополя. В городах для демонстрации электрокаров и прочего электротранспорта будут оборудованы специальные площадки.

«По планам автопробега — нам эта идея очень понравилась, мы месяц назад о ней услышали и всячески ее поддерживаем. Мы предоставим несколько автомобилей для волонтеров, которые будут совершать этот автопробег», — рассказал член организационного комитета автопробега Никита Владимиров.