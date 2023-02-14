Общество 14 февраля 2023, 05:46 Первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата обжаловали в России Защита обжаловала первый в РФ квалифицированный как теракт приговор за поджог военкомата Pxhere

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Сторона защиты обжаловала приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске. Подобное преступление впервые в России квалифицировали как «Террористический акт». Об этом в пресс-службе Центрального окружного военного суда сообщили ТАСС.

По словам собеседника агентства, поступила жалоба от адвоката. В конце января одного из двух поджигателей военкомата приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Из этого срока первые три года обвиняемый должен провести в тюрьме.

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Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу стороны защиты. Сроки рассмотрения, как отмечается, пока не известны.

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Осужденный признал свою вину, однако с квалификацией своих действий как теракта не согласился. Помимо тюремного срока, фигуранту также назначили штраф в шесть тысяч рублей. Приговор вынес Центральный окружной военный суд.

Как уточнил судья во время заседания, лишения свободы сроком 12 лет обвиняемому назначили путем полного сложения наказаний. Ранее против мужчины было возбуждено дело о краже.

Поджег военкомата в Нижневартовске произошел в ночь на 4 мая 2022 года. В момент происшествия в здании находился сторож, он не пострадал.