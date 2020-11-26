Первый православный монастырь появится в Туве
Первый православный мужской монастырь откроется в городе Туран в Туве. В нем уже живут три послушника, монах и четыре иеромонаха, информирует ТАСС.
В настоящий момент Кызыльское епархиальное управление занимается юридической регистрацией обители. Представители РПЦ планируют подавать документы в Синод. Уточняется, что по прогнозу местного архиепископа Корейского Феофана на оформление юридического лица уйдет несколько месяцев, пишет «ФедералПресс».
Предварительно дата открытия монастыря назначена на будущий год.