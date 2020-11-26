Первый православный монастырь появится в Туве

В настоящий момент Кызыльское епархиальное управление занимается юридической регистрацией обители. Представители РПЦ планируют подавать документы в Синод. Уточняется, что по прогнозу местного архиепископа Корейского Феофана на оформление юридического лица уйдет несколько месяцев, пишет «ФедералПресс».

Предварительно дата открытия монастыря назначена на будущий год.