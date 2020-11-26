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    26 ноября 2020, 12:18

    Первый православный монастырь появится в Туве

    Полина Петрова

    Первый православный мужской монастырь откроется в городе Туран в Туве. В нем уже живут три послушника, монах и четыре иеромонаха, информирует ТАСС.
    Первый православный монастырь появится в Туве

    В настоящий момент Кызыльское епархиальное управление занимается юридической регистрацией обители. Представители РПЦ планируют подавать документы в Синод. Уточняется, что по прогнозу местного архиепископа Корейского Феофана на оформление юридического лица уйдет несколько месяцев, пишет «ФедералПресс».

    Предварительно дата открытия монастыря назначена на будущий год.