Первый поезд «Таврия» прибыл из Москвы в Феодосию. Видео

Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл из Москвы в Феодосию. Курортный город расположен на юго-восточном побережье Крыма.

«Поезд прибыл в Феодосию согласно расписанию (в 18:55 — прим. ред.). На перроне по случаю прибытия была организована торжественная встреча. Обратно поезд отправится 1 мая в 21:10 и уже 3 мая будет в Москве», — сказала в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь Крымской железной дороги (КЖД) Екатерина Бардычева.

Вокзальные комплексы Крымской железной дороги, по ее словам, готовы к приему пассажиров в летний сезон.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» — частный железнодорожный перевозчик страны. Поезда этой компании курсируют на нескольких направлений в России, в частности между Крымом и городами материковой части страны.

Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму и Краснодарском крае 1 мая. Отели и гостиницы забиты под завязку, что неудивительно: последние 30 лет россияне не представляют свою жизнь без отдыха, а границы закрыты. Поэтому дожди с грозами и 12-градусное море не стали помехами курортному отдыху в майские праздники.