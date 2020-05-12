Первый пациент с коронавирусом умер на Камчатке

Камчатские медики констатировали первую смерть в регионе пациента, зараженного коронавирусом. У него был букет хронических заболеваний.

«Мужчина был старше 55 лет, последние дни врачи вели очень интенсивную борьбу за его жизнь. К сожалению, она не увенчалась успехом. Связано это было с тем, что течение болезни было осложнено серьезными хроническими заболеваниями — гипертонией, сахарным диабетом», — приводит агентство «Камчатка» слова временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Солодова.

Он выразил соболезнования близким умершего и пообещал помочь с похоронами.По последним данным, на Камчатке выявили 398 случаев COVID-19.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о том, что период нерабочих дней из-за пандемии заканчивается с 12 мая. Он оставил губернаторам все полномочия. Власти на местах будут самостоятельно принимать решения об ослаблении ограничений. Солодов продлил режим самоизоляции до 31 мая, однако в регионе откроются парикмахерские и некоторые непродовольственные магазины.

Российские медики с начала пандемии выявили 221 344 случаев COVID-19. Умерли 2009 человек.