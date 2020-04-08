Первый пациент с коронавирусом погиб в Ставропольском крае
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что в регионе зафиксировали первую смерть заразившегося коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru».
Об инциденте глава региона рассказал на личной странице в Instagram.
«Женщине было 53 года. Она проживала в Иноземцево. Обратилась к врачу только когда у нее уже были явно выраженные симптомы», — отметил Владимиров.
По его словам, заражение коронавирусной инфекцией осложнило «сопутствующее заболевание сердечно-сосудистой системы».
«Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Глубокие соболезнования ее родным», — добавил губернатор края.