Первый пациент с коронавирусом погиб в Ставропольском крае

Об инциденте глава региона рассказал на личной странице в Instagram.

«Женщине было 53 года. Она проживала в Иноземцево. Обратилась к врачу только когда у нее уже были явно выраженные симптомы», — отметил Владимиров.

По его словам, заражение коронавирусной инфекцией осложнило «сопутствующее заболевание сердечно-сосудистой системы».

«Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Глубокие соболезнования ее родным», — добавил губернатор края.