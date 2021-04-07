Первый онлайн-аукцион для бизнеса пройдет в Тюмени

Первый онлайн-аукцион коммерческой недвижимости пройдет в Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Страна Девелопмент».

В компании уточнили, что покупатели смогут наблюдать за ценой на объект в онлайн-режиме, что гарантирует справедливость. Лоты будут выставлены напрямую от застройщика, что исключает проблемы с юридической точки зрения.

«На аукционе будут представлены редкие лоты 19 и 37 квадратных метров, пользующиеся наибольшим спросом», — уточнили в пресс-службе.