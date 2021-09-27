Первый официальный бизнес-форум ТikТоk пройдет в Восточной Европе 19 октября

Платформа TikTok объявила о проведении первого официального бизнес-форума в Восточной Европе. Он состоится 19 октября. В рамках программы также пройдет церемония вручения первой премии в области маркетинга от TikTok.

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном сайте мероприятия tiktoksummit.ru, сообщили организаторы.

В рамках программы форума представители платформы расскажут о рекламных инструментах TikTok For Business и дадут рекомендации по рекламным размещениям для компаний в сфере e-commerce, FMCG, retail, малого и среднего бизнеса.

Своим опытом проведения рекламных кампаний также поделятся российские компании, в числе которых Ozon, Nestle и «Яндекс». Участниками форума станут и популярные TikTok-креаторы.

Организаторы отметили, что в ходе мероприятия будет вручена первая официальная премия платформы в области маркетинга TikTok Awards. Российские бренды могут подать заявку на участие на сайте мероприятия с 27 сентября по 8 октября.

По словам руководителя направления TikTok for Business Анастасии Паниной, платформа TikTok быстро стала неотъемлемой частью маркетингового плана крупных брендов и предстоящий саммит станет отличной возможностью поделиться своими успехами и опытом.

«Также впервые мы отметим лучших из лучших: мы увидели множество вдохновляющих рекламных кампаний на нашей платформе, благодаря которым многие бренды смогли переосмыслить свой подход к маркетингу, и самые креативные бренды и кампании получат первую награду от нашей платформы», — добавила она.