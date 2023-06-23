Общество 23 июня 2023, 16:08 Первый образец мощного двигателя для ракеты «Союз-5» создали в России

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Первый образец самого мощного ракетного двигателя для носителя «Союз-5» создали специалисты «Роскосмоса». Об этом сообщил «Царьград».

Сейчас в планах корпорации закончить сборку двигателя РД-171МВ для второй летной ракеты «Союз-5».

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Отмечается, что тяга двигателя, которая должна превысить 800 тонн, сделает РД-171МВ самым мощным на планете. Ракета будет стартовать с космодрома «Байконур» в рамках совместного проекта с Казахстаном.