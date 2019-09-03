Первый набор «Я родился в Подмосковье» вручили в Балашихе

В Балашихе сегодня вручили первую подарочную коробку от губернатора региона «Я родился в Подмосковье». В наборе — самые необходимые вещи для новорожденных. К тому же, теперь мамы смогут оформить все документы на ребенка, не выходя из палаты роддома.

Родители малышей смогут прямо в роддоме получить свидетельство о рождении, справку на пособие, медицинский полис, ИНН и даже прикрепить свое чадо к поликлинике или детскому саду сразу после рождения.

Людмила Конюхова переехала в подмосковную Балашиху из Кемерова. Ее сын Максим родился 1 сентября. Как и положено, в день рождения мальчику приготовили подарки, и первый он получил уже в роддоме. Это набор «Я родился в Подмосковье». В нем собрано все необходимое для первых недель жизни малыша: подгузники, пустышки, уходовые средства и одежда. А также многое можно оставить «на вырост».

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Такой праздничный набор получат все дети, родившиеся в Московской области с 1 сентября нынешнего года. Даже, если их мамы живут в совершенно другом регионе. Набор универсальный, подходит и для мальчиков, и для девочек. Наименований десятки. Но дело не только в количестве, но и в качестве — японские подгузники, например, сегодня пользуются большой популярность среди мам. Или подогреватель бутылочек, который, пусть и не сразу, но точно пригодится.

Подарок можно заменить на денежную компенсацию — 20 тысяч рублей. Но в сумме стоимость набора значительно больше. К тому же, не все мамы покупают вещи для малыша заранее, и подарок придется как нельзя кстати.

Источник фото: телеканал «360»

В набор также входят папки для документов. Их на малыша можно оформить прямо в роддоме. Причем ходить никуда не нужно. Специалист сам придет в палату, соберет нужные данные, а мама перед выпиской просто заберет документы — свидетельство о рождении, справка на получение пособия, полис ОМС, ИНН и СНИЛС.