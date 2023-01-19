Общество 19 января 2023, 17:44 Первый музей по программе стимулирования создания мест приложения труда появится в Москве

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В Москве появится музей искусств, который построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Это будет первый реализованный в столице проект. Об этом сообщило Utro.ru.

Инвестор возведет здание на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе. Благодаря реализации проекта здесь появится около 200 рабочих мест.

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«Музей сможет принимать больше 1,5 тысячи посетителей одновременно. Его общая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, пространство вместит в себя постоянные и временные выставки современного искусства. Кроме того, здесь появится конференц-зал, ресторан, билетные кассы и многое другое.

В настоящее время закончили монолитные и кровельные работы. Согласно проекту, здание будет представлять собой большой стеклянно-металлический куб с узорами.