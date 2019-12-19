Первый московский ЗАГС перешел на ночной режим работы

В будние дни учреждение продолжит работать в прежнем режиме: с 9:00 до 18:00.

В 2019 году первый и третий московские ЗАГСы стали работать ежедневно. Остальные дворцы бракосочетания открыты со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.

В 2020 году для работников столичных ЗАГСов, которые проводят церемонии, введут дресс-код. Сотрудницам выдадут платья-футляры цвета чайной розы, сшитые специально для торжеств.

Дворец бракосочетания № 1 или Грибоедовский ЗАГС расположен в особняке 1909 года. Здание построил архитектор Сергей Воскресенский по заказу московского купца Августа Рериха. Это первый дворец бракосочетания, появившийся в Москве. До середины 1990-х Малый Харитоньевский переулок, в котором находится здание, был улицей Грибоедова, из-за чего ЗАГС получил неофициальное название Грибоедовского.