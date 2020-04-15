    15 апреля 2020, 13:07

    Первый московский салон красоты получил штраф за работу во время пандемии

    Андрей Иванов, Дарья Новая

    Руководству московского салона присудили штраф за работу во время пандемии коронавируса. Такое случилось впервые после введения жестких ограничений в столице.
    Первый московский салон красоты получил штраф за работу во время пандемии

    Как сообщили в Тверском районном суде Москвы, хозяйка салона вопреки всем предписаниям и требованиям Роспотребнадзора и властей продолжала оказывать услуги людям. Помимо стрижек и причесок, в этом салоне красоты клиентам предлагали нанести макияж и сделать маникюр. Теперь предпринимательнице придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

    Из-за разгула коронавируса в Москве ввели несколько жестких ограничений. В столице сейчас не проходят массовые мероприятия, закрыто почти все, кроме медицинских учреждений и некоторых стратегически важных предприятий. Свою работу продолжают государственные органы.

    С 15 апреля в Москве и Московской области для поездки на общественном или личном паспорте будет нужен специальный пропуск. Почти во всей России люди с конца марта живут в режиме строгой самоизоляции. Без веской причины сейчас на улицу выходить нельзя. По последним данным, в РФ зафиксировали 24 490 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 198 человек.