Первый московский салон красоты получил штраф за работу во время пандемии

Руководству московского салона присудили штраф за работу во время пандемии коронавируса. Такое случилось впервые после введения жестких ограничений в столице.

Как сообщили в Тверском районном суде Москвы, хозяйка салона вопреки всем предписаниям и требованиям Роспотребнадзора и властей продолжала оказывать услуги людям. Помимо стрижек и причесок, в этом салоне красоты клиентам предлагали нанести макияж и сделать маникюр. Теперь предпринимательнице придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Из-за разгула коронавируса в Москве ввели несколько жестких ограничений. В столице сейчас не проходят массовые мероприятия, закрыто почти все, кроме медицинских учреждений и некоторых стратегически важных предприятий. Свою работу продолжают государственные органы.

С 15 апреля в Москве и Московской области для поездки на общественном или личном паспорте будет нужен специальный пропуск. Почти во всей России люди с конца марта живут в режиме строгой самоизоляции. Без веской причины сейчас на улицу выходить нельзя. По последним данным, в РФ зафиксировали 24 490 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 198 человек.