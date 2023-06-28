Общество 28 июня 2023, 13:37 Первый модульный центр санавиации построили на Ямале

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Первый модульный центр санитарной авиации ввели в эксплуатацию в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил сайт «Север-пресс» со ссылкой на департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

Отмечается, что центр построили по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова в рамках нацпроекта «Здравоохранение» всего за семь месяцев. В здании разместили 25 служебных и рабочих помещений.

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Как сообщил «Ямал медиа», оконные блоки и входные двери рабочие сделали с учетом северного климата.