Первый модульный отель появился в Подмосковье. Чем он отличается от обычного?

В России появились модульные отели. И первый такой возведен в Подмосковье, на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Внутри каждого модуля расположены зоны для работы и отдыха, ванная комната и мини-кухня.

В таком модуле тепло, тихо и он отвечает всем требованиям пожарной безопасности и экологичности. Компания «Кнауф» анонсировала проект модульного строительства еще в 2015 году. Его важной особенностью является возможность участия заказчика в конструировании здания на этапе проектирования — для определения внешнего вида дома, этажности, выбора различных опций инженерных систем, типов отделок и многого другого.

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«Я думаю, что это первая из таких гостиниц, притом, что общая площадь „Ступино Квадрат“ составляет 900 гектаров. Мы планируем, что здесь будет 200 предприятий. И одной гостиницы будет недостаточно. Думаю, что компания „Кнауф“ начнет поставлять сюда гостиничные блоки и для конкретных инвесторов, и для социальной инфраструктуры», — рассказала управляющий партнер ОЭЗ «Ступино квадрат» Екатерина Евдокимова.

Источник фото: телеканал «360»

В настоящее время на территорию особой экономической зоны привлечены 27 инвесторов, построено десять заводов, а на стадии проектирования находятся еще восемь, и три из них выйдут на строительную площадку в ближайшее время. В связи с этим, строительство модульной гостиницы в максимально короткие сроки стало хорошим решением для комфортного размещения первых гостей — резидентов.