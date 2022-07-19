Первый миллион тонн зерна намолотили в Крыму. Столь богатый урожай станет основой продовольственной безопасности и залогом дальнейшего успешного развития экономики региона. Об этом в Telegram-канале написал глава полуострова Сергей Аксенов.

«На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн», — сообщил Аксенов.

Он назвал столь высокий результат итогом труда масштабной государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли, слаженной работы органов власти всех уровней, ученых и аграриев. Аксенов отметил, что лидерами по намолоту зерна являются Красноперекопский, Раздольненский, Джанкойский и Красногвардейский районы.

«Благодарю работников сельскохозяйственной отрасли за отличный результат, любовь к родной земле и преданность своему делу», — написал он.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин ранее сообщал, что в 2022 году объем экспорта российского зерна способен достигнуть 37 миллионов тонн.